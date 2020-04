Grünes Licht für Gärtnereien und Floristik

Plus Seit Montag haben diese Geschäfte wieder geöffnet. Welche Sorgen und welche Hoffnungen die Gärtner nun haben.

Gärtnereien mit ihren gut gefüllten Gewächshäusern und Freilandflächen dürfen in Bayern seit Montag wieder öffnen. Salat, Gurken, Tomaten, Kräuter, Gräser, Blumen in allen Farben für Gärten und Balkone können damit wieder direkt beim Erzeuger eingekauft werden. So ganz glücklich ist der Günzburger Gärtner Wilhelm Frischholz trotzdem nicht. „Es ist wenig los. Aber es noch nicht die richtige Zeit, die Nächte sind einfach zu kalt. Ab dem 1. Mai geht das Geschäft los“, sagt er in einem Gewächshaus, das voll mit Geranien ist.

Frischholz treibt die Sorge um, dass jetzt ein großer Run auf die Geschäfte entstehe und Ministerpräsident Söder in ein paar Wochen doch wieder schließen lasse. „Das würde uns dann so richtig weh tun. Ich habe Angst, dass es in 14 Tagen losgeht mit steigenden Infizierten. Dabei leiden wir schon jetzt extrem unter dieser Krise!“, sagt Frischholz. Schilder und Klebestreifen weisen im Laden auf richtiges Verhalten in diesen besonderen Zeiten hin. Blumensträuße und bunte Arrangements stehen wieder für die Kundschaft bereit, auch wenn, die sich noch zögerlich verhält. „Im Mai ist es soweit“, gibt sich Ulrike Remmele im Gewächshaus zuversichtlich, während sie jungen Paprikapflanzen der Gärtnerei Frischholz mit einem Holzstab zu mehr Stabilität verhilft.

Ruhige Anfangstage in den Gärtnereien im Landkreis Günzburg

Die Anfangstage sei es eher ruhig gewesen. Ganz allein im Gewächshaus und mit Mundschutz sucht sich Anne Senser ihre Pflanzen aus. Sie meint: „Das ist sicherer als ohne. Und wenn jeder einen trägt, hilft es. Der Mundschutz wird zwar erst ab Montag Pflicht, doch ich gehe schon eine ganze Weile nur mit Mundschutz in die Läden. Im Auto kommt er runter, es ist nämlich ziemlich warm mit der Maske.“

In Krumbach haben Gärtnerei und Floristik Kleber ebenfalls seit Montag wieder geöffnet. „In der Floristik ist es sehr ruhig. Alle sind noch verunsichert und viele rufen an, ob wir überhaupt offen haben“, erzählt Sabine Kleber am Telefon. Auch sie selbst musste sich erkundigen, ob die Floristik öffnen darf. Vom Landratsamt in Günzburg sei dann grünes Licht gegeben worden. Der Familienbetrieb am Gärtnerweg darf beides öffnen – Gärtnerei und Floristik. Alle Beschäftigte tragen Mundschutz. „Selbstgenäht oder aus der Apotheke. Wir probieren noch aus. Aber eines steht fest, es wird heiß mit dem Mundschutz. Er ist aber nötig aus Rücksicht auf die anderen,“ ist sich Kleber sicher.

Desinfektionsmittel und Hinweisschilder in den Gärtnereien

Hinweisschilder und Desinfektionsmittel sind vorhanden und Sabine Kleber hat beobachtet, dass die Menschen beim Einkaufen sowieso aufeinander Rücksicht nehmen und Abstand halten. Sie sagt: „Wir produzieren hier mit unseren Pflanzen pure Natur und etwas für die Seele, gerade jetzt. Kennen sie dien Spruch, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute ein Bäumchen pflanzen? Uns alle treiben Existenzängste um, doch für mich ist es immer wichtig vorwärtszuschauen. Die Kunden sind meine Sternchen, sage ich immer und ich wünsche mir, dass es uns allen auf der ganzen Welt bald wieder besser geht.“

Mit einem Lieferservice wurde versucht die schlimmen Wochen der Schließung zu überbrücken. „Wir mussten trotzdem viele Blumen wegwerfen“, bedauert sie. Jetzt sei alles bereit, auch frischen Salat und Gemüse gibt es schon. Sabine Kleber wird eine echte Schwäbin, wenn sie sagt: „D´Leut´ wollat doch Blümla hola und wieder ins Gärtle.“