Grünes Licht für den Ausbau der Munasenke

Dem Ausbau der Munasenke bei Kötz steht nichts im Weg. Was die Regierung von Schwaben sagt und was geplant ist.

Die Regierung von Schwaben hat den Planfeststellungsbeschluss für den zweiten Bauabschnitt des Ausbaus der B16 nördlich von Kleinkötz, von der sogenannten Munasenke, erlassen. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung dieser Baumaßnahme geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Planung sieht vor, dass im Bereich der Waldsiedlung der Ausbau auf der Bestandsstraße stattfindet. Im weiteren Verlauf wird die Bundesstraße nach Westen verschoben und in Dammlage in einem Kreisbogen über das Winterbachtal geführt. Nördlich des Winterbachtals durchschneidet die Trasse einen Waldbereich und mündet am Bauende in Richtung Günzburg wieder in die bestehende Bundesstraße ein. Die Strecke bleibt zweistreifig mit einer Fahrbahnbreite von 7,50 m. Die Länge der Baustrecke beträgt 720 Meter.

Regierung von Schwaben: Ausbau der Munasenke ist in vollem Umfang gerechtfertigt

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens hat die Regierung von Schwaben zahlreiche Behörden und Verbände sowie betroffene Privatpersonen angehört. Alle eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen seien geprüft und soweit wie möglich berücksichtigt worden, heißt es in der Mitteilung.

Die Regierung von Schwaben kommt in ihrem Beschluss nach Abwägung aller betroffenen Belange zu dem Ergebnis, dass der Ausbau im geplanten Umfang gerechtfertigt ist. Die Maßnahme sei erforderlich, um das derzeitige und künftige Verkehrsaufkommen zu bewältigen.

Unterlagen werden bei der Stadt Günzburg und der VG Kötz ausgelegt

Jeweils eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses und der festgestellten Unterlagen werden in der Stadt Günzburg und der Verwaltungsgemeinschaft Kötz vom 4. bis einschließlich 17. Mai zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Zeit, Ort und die vom Infektionsgeschehen abhängigen Modalitäten der Einsichtnahme werden auch dort jeweils ortsüblich bekannt gegeben. Darüber hinaus können die genannten Unterlagen ab dem 4. Mai auch auf der Internetseite der Regierung von Schwaben unter www.regierung.schwaben.bayern.de in der Rubrik „Service“ unter „Planfeststellungen“ eingesehen werden. (AZ)

