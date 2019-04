vor 52 Min.

Günther Theer wird Siebter bei der Duathlon-WM

Der mit der Fahne strahlt: Gerhard Theer bei der Weltmeisterschaft in Pontevedra.

Nach dem Erfolg in der Klasse bis 69 Jahre denkt der Reisensburger ans Aufhören. Das letzte Wort scheint da aber noch nicht gesprochen.

Überaus zufrieden ist Günther Theer von der Multisport-Weltmeisterschaft in Pontevedra (Spanien) zurückgekehrt. Im Duathlon-Sprint der Altersklasse 65 bis 69 Jahre erreichte er nach 5 Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren und nochmals 2,5 Kilometer Laufen den siebten Platz. Für diese Distanz benötigte Theer 1:15.13 Stunde.

Durch enge Gassen und rasant hinab

Nach dem Startschuss um 8 Uhr morgens ging es zunächst in zwei Runden durch die engen, verwinkelten Gassen der historischen Altstadt von Pontevedra. Jede Runde beinhaltete einen Anstieg mit etwa 20 Höhenmetern. Unter 31 Startern lag Theer bei der ersten Zeitmessung auf Rang 17, bei der zweiten auf Rang 14 und nach dem Wechsel auf das Rennrad bereits auf dem elften Platz. Mit dem Rad galt es dann, auf den ersten zehn Kilometern ungefähr 180 Höhenmeter zu überwinden. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 25 Stundenkilometern arbeitete sich Theer bis zum Wendepunkt auf Rang acht nach vorne. Von dort ging es auf der gleichen Strecke zurück zum Stadion. Dabei wurden Spitzengeschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern erreicht, was gerade auf den einigermaßen holprigen letzten 2000 Metern der Strecke höchste Ansprüche an das Material stellte. Beim Wechsel vom Rennrad zur abschließenden Laufrunde belegte Theer bereits Rang sieben, den er bis zum Schluss halten konnte. Trotz seiner tollen Leistung resümierte Theer: „Vielleicht wäre noch ein wenig mehr zu holen gewesen.“

Ein Spanier gewinnt

Die Spanier nutzten ihren Heimvorteil und brachten alle vier Starter unter die besten zehn. Auch der Sieger Francisco Morales Tornel kam aus dem Land des Gastgebers. Gold gab’s für glänzende 1:08.07 Stunde. 30 Athleten erreichten in dieser Altersklasse die Ziellinie.

Nach diesem schönen Ergebnis denkt Theer nun daran, seine Karriere in der Altersklassen-Nationalmannschaft zu beenden. Das abschließende Wort scheint in dieser Angelegenheit aber noch nicht gesprochen. (zg)

