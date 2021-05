11.000 Euro Schaden nach Unfall im Mühlwegtunnel in Günzburg

Während eines Hagelschauers halten mehrere Autofahrer im Mühlwegtunnel in Günzburg an. Andere wollen weiterfahren. Drei Fahrzeuge kollidieren.

Als am Abend des 19. Mai 2021 ein Hagelschauer auf Günzburg herniederprasselte, suchten mehrere Autofahrer Schutz für ihre Fahrzeuge, indem sie ihre Fahrt im Mühlwegtunnel unterbrachen. Andere Verkehrsteilnehmer wollten weiterfahren. Ein Brems- und ein Ausweichmanöver führten in dieser Situation zu einem Unfall, an dem insgesamt drei Autos beteiligt waren.

Unfall in Günzburg: 20-Jähriger weicht Richtung Gegenfahrbahn aus

Als ein 20-Jähriger Seat-Fahrer, der auf der B16 Richtung Ichenhausen unterwegs war, in den Mühlwegtunnel einfuhr, erkannte er laut seiner Schilderung die an beiden Fahrbahnseiten stehenden Fahrzeuge. Er beobachtete insgesamt eine Verkehrsverzögerung und fuhr entsprechend langsam an den haltenden Fahrzeugen vorbei. Der ihm nachfolgende, ebenfalls 20-jährige Opel-Fahrer bremste nach seiner Schilderung zwar, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er wich während des Bremsvorgangs nach links Richtung Gegenfahrbahn aus. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Wagen, den ein 24-Jähriger steuerte, sowie den vorausfahrenden Seat, bevor er schließlich zum Stillstand kam.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei in Günzburg auf 11.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: