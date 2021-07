12.500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfällen in Günzburg

Zwei Mal krachte es am Montag im Günzburger Straßenverkehr. Zum Glück nur mit erheblichem Sachschaden. Dabei war auch ein Omnibus beteiligt.

Ein Autofahrer war laut Polizei am Montagnachmittag unberechtigerweise „Auf dem Gries“ unterwegs, als ihm ein Omnibus entgegenkam. Im Begegnungsverkehr stießen Omnibus und Pkw zusammen. Die 36-jährige Autofahrer hatte die Straße unberechtigt befahren, da die Durchfahrt gesperrt war. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Auto auf B 16 in Günzburg übersehen

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montagabend. Eine 62-jährige Autofahrerin bog von der Bundesstraße 16 nach rechts auf die Kreisstraße GZ 18 in Richtung Denzingen ab. Dabei übersah sie beim Einfahren auf die Kreisstraße einen vorfahrtsberechtigten Wagen, dessen 34-jähriger Fahrer von der Bundesstraße 16 nach links auf die Kreisstraße abgebogen war. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. (AZ)