Günzburg

29.08.2021

14 Monate nach Explosion wartet Ehepaar auf Reaktion der Stadt Günzburg

Gabi und Peter Lederle sind Eigenümer zweier Häuser am Bahnhof in Günzburg. Bei der Gasexplosion im Juni 2020 wurden die Gebäude teilweise stark beschädigt.

Plus Im Juni 2020 hat eine Gasexplosion das Günzburger Bahnhofsareal erschüttert. Auch Gabi und Peter Lederle waren davon betroffen. Warum sie enttäuscht sind.

Von Walter Kaiser

Es scheint wie so oft. Nach einem Unglück ist die Betroffenheit groß. Gelegentlich sagen Politiker und Behörden schnelle und unbürokratische Hilfe zu. Doch nach und nach ebbt das Interesse ab, meist über kurz als lang ist kaum noch was zu hören. Oder gar nichts, wie im Fall von Gabi und Peter Lederle. Sie zählen wie viele andere zu den Geschädigten jener Gasexplosion, die am 17. Juni 2020 rund um den Volksfestplatz am Günzburger Auweg ein Trümmerfeld hinterließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

