15-Jähriger in Günzburg beim Ladendiebstahl erwischt

Ein 15-Jähriger wurde in einem Günzburger Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße beim Ladendiebstahl erwischt.

Ein 15-Jähriger wurde am Montagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße dabei beobachtet, wie er verschiedene verpackte Ladekabel unter seinem T-Shirt versteckte. Der Security-Mitarbeiter sprach ihn darauf an und nahm ihn mit in sein Büro und verständigte die Polizei und seine Mutter.

Bei der Durchsuchung durch die Beamten gab der Jugendliche zu, dass er die ebenfalls sichergestellten Batterien bereits in einem Geschäft in Leipheim entwendet hatte. Zudem wurde auch noch ein Crusher sichergestellt, an dem Anhaftungen eines Betäubungsmittels aufgefunden wurden. (AZ)