Günzburg

11:26 Uhr

17-Jähriger fährt ohne Führerschein und Begleitperson Auto

Die Polizei hat einen 17-Jährigen in Günzburg kontrolliert, der keinen Führerschein vorweisen konnte.

Wer mit 17 einen Führerschein hat, darf nur in Anwesenheit einer Begleitperson am Steuer sitzen. In Günzburg war ein 17-Jähriger aber alleine im Auto unterwegs.

Am Freitagnachmittag hat eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg einen jungen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Laut Polizei konnte der Fahrer zunächst keinen Führerschein oder Personalausweis vorzeigen und gab zunächst ein falsches Geburtsdatum an. Im Verlauf der Kontrolle händigte er dann einen Führerschein für das begleitete Fahren ab 17 Jahren aus. Der 17-Jährige fuhr das Fahrzeug jedoch ohne die Anwesenheit einer vorgeschriebenen Begleitperson. Die Polizei verbot ihm deshalb die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie weitere Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde. (AZ)

