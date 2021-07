18-Jähriger verbreitet Sex-Fotos seiner Freundin im Internet

Plus Der junge Mann hatte schon mehrfach Ärger mit der Justiz. Jetzt bestraft ihn das Jugendschöffengericht in Günzburg für seine geschmacklosen Delikte.

Kommissar Zufall brachte die Polizei auf die Spur des jungen Mannes. Weil er mit Drogen zu tun hatte, wurde sein Smartphone beschlagnahmt. Auf dem entdeckten die Ermittler reichlich Sex-Fotos seiner früheren Freundin, damals erst zwischen 15 und 16 Jahre alt. Für die Verbreitung jugendpornografischer Schriften musste sich der nach anderen Straftaten vorbelastete 18-Jährige vor dem Günzburger Jugendschöffengericht verantworten.