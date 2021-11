21-Jähriger wird in Günzburger Disco von vier Personen angegriffen

Ein Mann wird in einer Günzburger Diskothek von vier anderen brutal verprügelt. Zuvor hatte jemand seine Freundin umarmt.

In der Diskothek an der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg ist es am frühen Samstag gegen 1.45 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Vorausgegangen sei ein Streit zwischen dem 21-jährigen Geschädigten und einer bislang unbekannten Person, die dessen Freundin grundlos umarmt hatte, meldet die Polizei.

Einer der Täter aus der Disco in Günzburg ist dem Mann namentlich bekannt

Der 21-Jährige wurde daraufhin von etwa vier Personen gleichzeitig angegangen und mit Faustschlägen ins Gesicht traktiert. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter. Der Geschädigte begab sich zunächst nach Hause und verständigte von dort aus Rettungsdienst und Polizei. Er erlitt durch die Schläge eine Nasenbeinfraktur. Einer der Täter ist dem Geschädigten namentlich bekannt, die weiteren müssen noch ermittelt werden. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 entgegengenommen. (AZ)