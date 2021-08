34.000 Euro für einen Tesla bezahlt, den er nie bekam

Der Kaufpreis war wohl zu verlockend: Ein Mann aus Günzburg wird Opfer eines Betrugs. Das Geld für den vermeintlichen Tesla wird er wohl nicht mehr sehen.

Schnäppchenpreise verleiten Menschen immer wieder zu Bauchentscheidungen, die sich danach als teurer Fehler erweisen. So ganz aktuell geschehen bei einem Autokauf eines Günzburgers. Der Mann zeigte bei der Polizeiinspektion Günzburg einen Warenbetrug an. Auf einer Verkaufsplattform für Autos entdeckte er einen Tesla, der von einer angeblichen Firma für einen Betrag von 33.990 Euro angeboten wurde. In drei Raten überwies der Mann das Geld auf ein angebliches Treuhandkonto im Ausland. Seitdem brach der Kontakt zum Verkäufer ab, auf das Auto wartete er vergeblich. Ob er das Geld jemals sehen wird, ist eher unwahrscheinlich. (AZ)