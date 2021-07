35-Jähriger stirbt nach Fallschirmsprung in Günzburg

Mit hoher Geschwindigkeit ist ein Fallschirmspringer bei Günzburg auf dem Boden aufgeprallt. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.

Ein 35-jähriger und ein 28-jähriger Fallschirmspringer sind am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit ihren Fallschirmen in einer Höhe von circa 1500 Metern geplant aus einem Flugzeug gesprungen. Die beiden Männer übten für ihre angestrebte zukünftige Tätigkeit als Fallschirmsprunglehrer. Während des Sprungs lösten sie wie vorgesehen die Fallschirme aus. Dabei kam es nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zu keinerlei Problemen. Der 28-Jährige landete ohne Komplikationen auf dem Gelände des Flugplatzes am Otto-Lilienthal-Weg in Günzburg.

Tödlicher Fallschirmsprung bei Günzburg: 90-Grad-Drehung in zu geringer Flughöhe

Der 35-Jährige führte eine 90-Grad-Drehung, die beim Landeanflug routinemäßig vorgenommen werde, in zu geringer Flughöhe durch, erklärt die Polizei. Durch die Drehung beschleunigte der Fallschirm. Der Mann hatte aufgrund der zu geringen Höhe keine ausreichende Zeit mehr, die Sinkgeschwindigkeit nachhaltig abzubremsen. Er prallte mit zu hoher Geschwindigkeit auf dem Boden auf und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

Nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zur weiteren Klärung des Unfalls dauern an. (AZ)

