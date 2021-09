Günzburg

41-Jähriger beleidigt Passanten am Günzburger Bahnhof

Mann beleidigt am Bahnhof in Günzburg Passanten. In einem psychischen Ausnahmezustand bedroht er auch herbeigerufene Kräfte der Polizei.

Die Polizeiinspektion in Günzburg wurde am Mittwochvormittag davon unterrichtet, dass am Bahnhof Passanten von einer Person beleidigt und bedroht werden. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein 15-Jähriger und eine 37-jährige Frau von einem 41-jährigen Mann verbal bedroht und beleidigt wurden. Als die Beamtinnen und Beamten den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie von dem Mann ebenfalls massiv beleidigt und bedroht. Der 41-Jährige befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daher in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)

