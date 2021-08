500 Meter lange Halle: Investor plant Mega-Projekt an der A8

Plus Ein Investor aus Düsseldorf möchte nahe dem Legoland ein 60 Millionen Euro teures Projekt verwirklichen. Nicht jeder im Stadtrat von Günzburg ist begeistert.

Zwischen Legoland und der A8 soll ein riesiges Projekt realisiert werden. Im dortigen Gewerbegebiet Deffingen Süd hat sich ein Investor aus Nordrhein-Westfalen ein elf Hektar großes Grundstück gesichert, der dort eigenen Angaben zufolge eine „nachhaltige Logistikimmobilie“ errichten möchte. Dieses Vorhaben umfasst ein Investitionsvolumen von mehr als 60 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Obwohl die Planungen im Stadtrat Günzburg nicht überall Begeisterung auslösen, spricht sich eine große Mehrheit für das Vorhaben aus.