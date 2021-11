86-Jähriger wird in Günzburg Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Einer Seniorin wird beim Einkaufen in Günzburg die Handtasche geklaut. Mindestens 250 Euro hoch ist der Diebstahlschaden.

Eine 86-Jährige ist am Samstag gegen 17 Uhr in einem Supermarkt an der Violastraße in Günzburg zum Einkaufen gewesen. Währenddessen hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Als sie sich kurz wegdrehte, nahm ein unbekannter Täter die Tasche an sich und floh.

Polizei sucht nach Zeugen, die Diebstahl oder Täter beobachtet haben

Eine Absuche des Supermarktes und des Parkplatzes durch die Frau hatte keinen Erfolg. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 250 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben beziehungsweise Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)