A8 bei Günzburg: Autofahrer kommt bei Starkregen ins Schleudern

Nach Aquaplaning verliert ein Autofahrer auf der A8 bei Günzburg die Kontrolle über sein Auto und kracht frontal in die Leitplanke. Nicht der einzige Unfall.

Der Unfall ist am späten Montagnachmittag auf der A8 bei Günzburg passiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 17.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Wagen in Höhe Günzburg auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung München. Dabei dürfte er seine Fahrgeschwindigkeit nicht den zu dieser Zeit herrschenden Wetter- und Fahrbahnbedingungen angepasst haben und geriet ins Schleudern.

Es regnete stark und die Fahrbahn war entsprechend nass. Nach Aquaplaning brach das Heck des Wagens aus und der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto. In der Folge schlug der Wagen frontal in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand ein.

Der 19-Jährige blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Durch den Unfall blieben Teile des Wagens auf der Fahrbahn liegen. Der Autobahnbetriebsdienst kümmerte sich um deren Beseitigung. Es bildete sich kurzfristig ein Rückstau von etwa zwei Kilometern Länge.

Zweiter Unfall auf der A8 auf Höhe Bubesheim in Fahrtrichtung München

Ein zweiter Unfall passierte kurz vor 18 Uhr auf Höhe Bubesheim auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung München. Ein 33-Jähriger wollte den Fahrstreifen wechseln. Hierzu beobachte er laut Polizei den Verkehr im Rückspiegel. Als er wieder nach vorne blickte, hatte sich der Verkehr vor ihm aufgestaut. Trotz Bremsung konnte er nicht mehr vermeiden, dass es zum Zusammenstoß mit einem Wagen vor ihm kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (AZ)