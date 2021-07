Alkoholisiert hinter dem Lenkrad und dem Fahrradlenker in Günzburg

Polizei beschäftigt sich in Günzburg mit dem Fahrer eines Wohnmobils und einem Fahrradfahrer, der nach einem Sturz zu flüchten versucht.

Alkoholische Getränke konsumieren und sich danach hinters Lenkrad eines Autos oder den Lenker eines Fahrrads setzen - das ist definitiv keine gute Kombination, wie zwei Alkoholfahrten belegen. Am Freitagnachmittag stieß ein 56-Jähriger mit seinem Wohnmobil gegen eine Zufahrtsschranke eines Parkplatzes in der Heidenheimer Straße in Günzburg. Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten alkoholtypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Wert lag laut Polizei deutlich über 0,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Außerdem haben die Beamten den Führerschein beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Eigentlich bewegt man sich zwischen 0,5 und 1,1 Promille im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Ab 0,3 Promille reicht jedoch eine "Auffälligkeit", um den Straftatbestand zu erfüllen. Ein Unfall - wie die Beschädigung der Schranke - fällt darunter.

Hinweise auf eine "nicht unerhebliche Alkoholisierung"

In der Nacht von Freitag auf Samstag ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über einen gestürzten Radfahrer in Günzburg ein. Bevor die Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, war der Gestürzte bereits wieder mit seinem Rad unterwegs. Als er die Polizeistreife bemerkte, versuchte der Mann zu flüchten. Der Radfahrer wurde schließlich durch die Streife gestellt. Es ergaben sich Hinweise, auf "eine nicht unerhebliche Alkoholisierung", weshalb nach der medizinischen Versorgung eine Blutentnahme veranlasst wurde. Auch hier führt ein deutlich höherer Wert als 0,3 und eine Auffälligkeit (der Sturz) zu Ermittlungen wegen einer Straftat, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte. (AZ/ioa)