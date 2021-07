Günzburg

12:51 Uhr

Alkoholisierter Mann beleidigt Polizisten am Günzburger Bahnhof

Die Polizei hatte es am Samstag mit einem betrunkenen 19-Jährigen zu tun, der sich aggressiv zeigte.

Ein betrunkener 19-Jähriger wird am Günzburger Bahnhof gegenüber Polizisten ausfällig. Die nahmen in kurzerhand in Gewahrsam.

Am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr wurde die Polizeiinspektion Günzburg über eine torkelnde Person im Bereich des Günzburger Bahnhofs informiert. Diese drohte, auf die Gleise zu fallen. Vor Ort stieß die Polizei bei der Kontrolle auf einen 19-Jährigen, der stark alkoholisiert war. Außerdem zeigte er eine respektlose Haltung gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese mehrfach. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und der erheblichen Alkoholisierung des jungen Mannes nahmen die Polizisten diesen in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Beleidigung. (AZ)

Themen folgen