Alle vier Reifen an Mercedes Sprinter in Günzburg zerstochen

Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter an einem Mercedes Sprinter in Günzburg alle vier Reifen zerstochen. Laut Polizei war das Fahrzeug in der Dürerstraße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg erbeten, Telefon 08221/919-0. (AZ)