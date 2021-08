Angler schießt mit Steinschleuder auf Schwimmer im Mooswaldsee

Erst warf er den Angelhaken aus, dann griff er zur Steinschleuder: Die Polizei sucht einen Angler, der am Freitagvormittag am Mooswaldsee gewalttätig wurde.

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht einen Angler, der bereits am Freitagvormittag, 20. Juli, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr einen 80-jährigen Mann im Mooswaldsee bei Günzburg angriff. Als der 80-Jährige an diesem Tag im Wasser schwamm, kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Angler. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung warf der unbekannte Angler nach Polizeiangaben seine Angel in Richtung des Schwimmers aus, mutmaßlich um ihn damit zu treffen. Nachdem dies nicht gelang, holte der Angler eine Steinschleuder oder einen ihr ähnelnden Gegenstand und schoss anschließend mit mehreren Steinen auf den Schwimmer. Dieser wurde jedoch nicht getroffen. Die Ermittlungen zur Feststellung des Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Angler machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)