Auch in Günzburg leuchtet der Regenbogen

Das Forum im Hofgarten war die ganze Nacht in die bunten Farben getaucht. Damit will die Stadt ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen.

Mittwochnacht leuchtete das Forum am Hofgarten in Günzburg in bunten Regenbogenfarben. Die Stadt Günzburg möchte sich mit dieser Aktion solidarisch mit anderen Städten in Deutschland zeigen, um ein sichtbares Zeichen für Gleichberechtigung und Menschenrechte zu setzen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: „Diskriminierung und Intoleranz haben bei uns keinen Platz. Mit dieser spontanen Aktion wollen wir zeigen, dass die Stadt Günzburg für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz steht.“ Die Farben des Regenbogens stehen besonders für das Streben der LGBTIQ-Community nach Anerkennung, das gerade in Ungarn durch ein neues Gesetz der Unterdrückung der Informationsfreiheit der sexuellen Orientierung eingeschränkt wird. LGBTIQ ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung. Die Buchstaben stehen für lesbisch, schwul (gay), bisexuell, trans, inter und queer. (AZ)