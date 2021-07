Auf Günzburgs Straßen geht fast nichts mehr

Plus Autofahrer und Anwohner sind wegen der Baustelle an der Ulmer Straße gleichermaßen genervt. Kann das nicht verhindert werden?

Leidensfähig sind viele Pendler, die sich täglich auf Günzburgs Straßen vorwärtsquälen. Wobei das Wort vorwärts nicht immer stimmt. Gerade zu Stoßzeiten unter der Woche sind die Hauptstraßen in der Großen Kreisstadt heillos überlastet. Nichts geht mehr, heißt es dann oft. Stoßstange an Stoßstange stehen die Fahrzeuge, egal ob Auto oder Lastwagen. Jeder Meter nach vorne wird ähnlich gefeiert wie ein Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Verkehrssituation sorgt schon unter normalen Umständen für viel Ärger, doch seit dieser Woche werden die Nerven vieler Menschen auf eine harte Probe gestellt.