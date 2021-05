Auffahrunfall mit Verletzten auf der B16 in Günzburg

Ein Lkw-Fahrer kann in Günzburg nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt einem Auto auf. Die Folge: Verletzte, ein hoher Sachschaden und ein langer Rückstau.

Ein folgenreicher Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Günzburg ereignet. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf der B16 Richtung Gundelfingen. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Siemensstraße konnte er laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw einer 59-jährigen Frau auf. Der Pkw der Frau wurde wiederum auf ein Fahrschulauto geschoben.

Stau auf der B16 von der Siemensstraße bis zur Augsburger Straße

Wie die Polizei berichtet, kam es zu einem enormen Rückstau auf der B16 bis zurück an die Abfahrt zur Augsburger Straße. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 9000 Euro. Die Frau aus dem Pkw und die Fahrschülerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (slor)