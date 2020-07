vor 18 Min.

Günzburg: Ausbau Hofgartenweg und Markgrafenweg ist beendet

Zwei Straßen in Günzburg wurden erneuert. Was alles verändert wurde und wie die Fußgänger von dem Umbau profitieren.

Die Stadt Günzburg hat im Zuge der Innenstadtentwicklung nach dem Ausbau des Straßenzugs Scherisberg – An der Kapuzinermauer jetzt den Straßenbau im Hofgartenweg und Markgrafenweg abgeschlossen.

Wie die Stadt mitteilt, wurden nach dem Ausbau der alten Beläge Versorgungsleitungen eingebaut und die Straßenbeleuchtung ergänzt. Im angebauten Bereich wurden alle Randeinfassungen erneuert und die Anschlüsse an die Höfe und Zugänge der privaten Anwesen angepasst. Die endgültige Straßenhöhe wurde gegenüber dem Bestand im Bereich des Hofgartenparks zwischen Forum und Hotel angehoben, um einen nahezu ebenen Übergang von Straße zu Parkfläche zu erreichen. Die alte straßenbegleitende Holzabtrennung des Hofgartens zur Parkfläche wurde entfernt und durch Natursteinblöcke ersetzt, die auch als Sitzgelegenheiten genutzt werden können.

Fahrbahnbreite und Straßenhöhe bei Ausbau in Günzburg angepasst

Durch einen Grunderwerb konnte die Fahrbahnbreite im Teilstück des begleitenden Parkplatzes An der Kapuzinermauer auf 4,75 Meter verbreitert werden. Dies trage erheblich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in dem als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen Hofgartenwegs bei, heißt es in der Pressemitteilung. Die zwei aus Asphalt hergestellten und mit Granitzeilen eingefassten Plateauerhöhungen helfen, die im verkehrsberuhigten Bereich vorgesehene Schrittgeschwindigkeit zwischen vier und sieben Kilometer pro Stunde einzuhalten.

Der Großteil des Markgrafenwegausbaus erfolgte bereits im Jahr 2015. Mit dem Ausbau des Hofgartenwegs wurde jetzt auch der Markgrafenweg fertig gestellt. Wie im Hofgartenweg wurden zwei Plateauerhöhungen eingebaut und die abschließende Asphaltdeckschicht aufgetragen. (zg)

Lesen Sie auch:

Der Verkehr an dieser Kreuzung in Wasserburg wird neu geregelt

Baustelle in Günzburg: Ab heute geht nichts mehr am Polizeiohr

Themen folgen