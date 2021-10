Auto am Günzburger Kino angefahren und geflüchtet

Unerfreuliches Erlebnis nach dem Kinobesuch: Auf dem Parkplatz am Günzburger Kino wurde ein Auto angefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen der Unfallflucht.

Auf dem Parkplatz des Günzburger Kinos in der Augsburger Straße wurde laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 1.15 Uhr, ein dort geparkter weißer BMW angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Unfallverursacher entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten.

Unfallflucht auch in Burgau

Auch die Polizeiinspektion Burgau sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagvormittag ereignet hat. In diesem Fall wurde ein weißer Ford Fiesta, der in der Burgauer Kochstraße geparkt war, von bislang unbekannten Personen mit einem Fahrzeug angefahren und beschädigt. Die Unfallverursacher fuhren weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Inspektion unter Telefon 08222/96900. (AZ)