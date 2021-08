Auto am Stadtbach angefahren und geflüchtet: Zeugen gesucht

In Günzburg gab es eine Unfallflucht "Am Stadtbach". Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

In Günzburg wurde auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Straße „Am Stadtbach“ ein abgestellter blauer Peugeot am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)