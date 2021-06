Auto in Günzburg angefahren und dann geflüchtet

Während eines Arztbesuchs in Günzburg wird das Auto einer Frau angefahren. Der Verursacher flüchtet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Lindenallee in Günzburg parkte am Dienstag gegen 14.45 Uhr eine Frau ihren schwarzen Toyota. Als sie etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Wagen in der Zwischenzeit durch einen Unfall beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)