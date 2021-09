Auto nicht zugelassen: Stempel an Kennzeichen gefälscht

Die Polizei hat den Autofahrer am Günzburger Bahnhof kontrolliert und wurde fündig.

Die Polizei hat am Freitag gegen 14.20 Uhr einen 25-Jährigen am Bahnhof in Günzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen des Mannes nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen mit gefälschten Stempeln versehen waren.

Die Polizeiinspektion Günzburg leitete ein Verfahren wegen Urkundenfälschung ein. (AZ)

