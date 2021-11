Auto schleudert bei Günzburg von der A8 und bleibt auf dem Dach liegen

Zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Beteiligten hatten aber Glück im Unglück.

Am späten Donnerstagabend sind zwei Autos an einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 nahe der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung München beteiligt gewesen.

Zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau war es gegen 22.30 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen den Fahrzeugen gekommen. Ein 24-jähriger Autofahrer war mit seiner 22-jährigen Beifahrerin auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Günzburg fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Wagen auf. Hierbei schleuderte das Auto des 24-Jährigen nach rechts von der Autobahn und überschlug sich in der weiteren Folge mehrfach und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Hierbei wurde auch der Wildschutzzaun niedergedrückt. Die 40-Jährige konnte ihren im Frontbereich beschädigten Wagen auf dem rechten Fahrstreifen stoppen.

Ein weiteres Fahrzeug fuhr auf der A8 bei Günzburg über die Trümmerteile

Insgesamt hatten alle drei beteiligten Personen noch Glück. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gefahren. Dort wurde festgestellt, dass die beiden Insassen den Wagens, der sich überschlagen hatte, unverletzt geblieben waren. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Eine weitere Autofahrerin fuhr über Trümmerteile, wobei ihr Fahrzeug beschädigt wurde, aber fahrbereit blieb.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst. Die Freiwillige Feuerwehr Günzburg nahm zunächst eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn vor, bis die Situation geklärt war und öffnete dann den linken und mittleren Fahrstreifen. Weiter stellten die Feuerwehrkräfte den Brandschutz sicher, kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und unterstützten bei der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. (obes)