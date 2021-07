Autofahrer beschädigt in Günzburg BMW und flüchtet

Die Polizei sucht in Günzburg den Verursacher eines Unfalls, der sich am Montagvormittag ereignet hat. Ein BMW wurde dabei beschädigt.

Auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße wurde am Montagvormittag im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 12.15 Uhr ein blauer BMW der 3er-Baureihe angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)