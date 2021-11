Autofahrer kracht in Fahrschulauto

Einer Fahrschülerin stirbt beim Anfahren der Motor ab. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkt dies nicht und baut einen Unfall.

Am Samstagvormittag ist in der Denzinger Straße in Wasserburg ein Verkehrsunfall passiert, an dem ein Fahrschulauto beteiligt war. Laut Polizei war eine Fahrschülerin im Lauf einer Praxisfahrstunde in Richtung Bubesheim unterwegs. Beim Anfahren starb der Motor des Fahrschulwagens unvorhersehbar ab.

Der nachfolgende 26-jährige Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)