Autofahrer nach Unfall in Tiefgarage am Stadtberg in Günzburg gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat mit seinem Fahrzeug ein Auto in der Tiefgarage angefahren, dann fuhr er davon. Die Polizei sucht den Unfallflüchtigen.

Ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstand durch einen Unfall in der öffentlichen Tiefgarage am Stadtberg in Günzburg. Am Donnerstagvormittag wurde dort zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr ein blauer Opel Meriva durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Die Polizeiinspektion sucht mögliche Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben dazu machen kann, möge sich unter der Rufnummer 08221/9190 melden. (AZ)