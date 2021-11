Autofahrer wird bei Auffahrunfall in Günzburg leicht verletzt

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und schon war es zu spät: Ein 70-jähriger Autofahrer verursachte einen Auffahrunfall, bei dem sich ein 59-Jähriger verletzte.

Ein 59-jähriger Autofahrer wollte am frühen Dienstagabend in Günzburg von der Ichenhauser Straße in die Wehrhofstraße abbiegen. An der Einmündung musste der Mann laut Polizei sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihm nachfolgender 70-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf.

Bei einem Unfall in Günzburg wurde ein Autofahrer leicht verletzt

Der 59-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Zudem entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (AZ)