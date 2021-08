Autos in Günzburg beschädigt und dann geflüchtet

Eine Unfallflucht und ein mutwillig beschädigtes Auto beschäftigen die Polizei in Günzburg. Sie hofft auf Zeugen, die Angaben dazu machen können.

Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand am Samstag im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr an einem Auto, das auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße geparkt war. Der betroffene Hyundai wurde laut Polizei von einer bislang unbekannten Person angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 entgegen.

Frontscheibe am Auto eingeschlagen

In einem Fall mutwilliger Sachbeschädigung ermittelt ebenfalls die Polizei in Günzburg. Auf einem Pendlerparkplatz in der Wilhelm-Maybach-Straße wurde ein dort abgestellter silberfarbener Pkw der Marke Alfa Romeo in den vergangenen vier Wochen massiv beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Personen verursachten am Fahrzeug einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Unter anderem wurde die Frontscheibe eingeschlagen. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet unter Telefon 08221/9190 um Zeugenhinweise. (AZ)