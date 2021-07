Günzburg

06:30 Uhr

Bahnhofsunterführung in Günzburg ist noch länger dicht

Die Bahnunterführung am Auweg in Günzburg sollte seit Mitte Juli wieder befahrbar sein - ist sie aber nicht. Woran das liegt und was noch gemacht wird.

Plus Zwei Jahre dauert die Baustelle am Auweg in Günzburg. Im Juli sollte sie wieder befahrbar sein - ist sie aber nicht. Jetzt kommt auch noch die B16-Baustelle.

Von Michael Lindner

Im Juni 2019 haben die Arbeiten für die Bahnunterführung am Günzburger Auweg begonnen. Ursprünglich war angedacht, dass diese Arbeiten im Februar 2021 beendet sein werden. Doch daraus wurde nichts. Als nächster Termin wurde Mitte Juli genannt - doch auch dieser Termin konnte nicht eingehalten werden. Jetzt folgt Termin Nummer drei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen