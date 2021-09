Günzburg

06:30 Uhr

Bahnunterführung am Auweg wird bald freigegeben - erstmal nur für Fußgänger

Die neue Bahnunterführung am Auweg in Günzburg soll ab Mitte September 2021 fertig sein.

Seit gut zwei Jahren wird an der neuen Bahnbrücke samt Unterführung am Günzburger Auweg gebaut, der Verkehr muss einen Umweg nehmen. Nun ist ein Ende in Sicht.

Mehrfach ist der Termin für die Freigabe der neuen Bahnunterführung am Günzburger Auweg verschoben worden. Doch jetzt nennt die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Redaktion konkretere Termine. So werden bis voraussichtlich 17. September drei Hilfsbrücken und der Ersatzbahnsteig am Gleis 1a entfernt. Anschließend wird Bahnsteig 1 wiederhergestellt und um die Beleuchtungsanlagen ergänzt. Der Rückbau des provisorischen Fußgängerstegs ist nach jetzigem Stand für die Zeit vom 11. bis 15. September geplant. Anschließend wird Bahnsteig 5 wiederhergestellt und die Beleuchtungsanlagen werden installiert. Ab Mittwoch, 15. September, soll die Unterführung dann wieder von Fußgängern genutzt werden können. Die Freigabe für den Straßenverkehr soll voraussichtlich Ende Oktober nach Abschluss der Restarbeiten folgen. (cki)

