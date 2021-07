Bauarbeiten ab August: B16 bei Günzburg wird gesperrt

Für Brückenerneuerungen und Fahrbahnsanierung wird die B16 nördlich von Günzburg bis voraussichtlich Freitag, 24. September, gesperrt.

Die nächste bereits vor Monaten angekündigte Baustelle in Günzburg steht bevor. Die Bauarbeiten an der B16 nördlich von Günzburg beginnen in wenigen Tagen. Die Schilder, die das Unheil für Autofahrer, Anwohner und Landwirte androhen, sind bereits aufgestellt. Und mit der B16-Baustelle wird das Chaos auf Günzburgs Straßen vermutlich noch mehr zunehmen.

Die maroden Brückenbauwerke über die "Flutmulde" und die "Hakenbank" werden abgebrochen und durch sogenannte Wellstahldurchlässe ersetzt. Gleichzeitig wird die Fahrbahndecke von der Donaubrücke bis zur Zufahrt auf Höhe Erdbeersee erneuert. Um Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst zu begrenzen, finden die Arbeiten größtenteils in den Sommerferien statt, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Also zeitgleich zu der seit mehr als zwei Wochen bestehenden Baustelle an der Ulmer Straße. Stadträtin Ruth Abmayr ( Freie Wähler) kritisierte in der jüngsten Stadtratssitzung, dass nun zwei wichtige Bypässe in Günzburg während der Ferien dicht sind. "Wie sollen die Menschen noch nach Günzburg kommen?", fragt sie. Und sie gibt die Antwort gleich mit: "Entweder gar nicht oder mit dem Fahrrad."

Für den ersten Bauabschnitt wird ab Montag, 2. August, die B16 ab der Einmündung Lochfelbenstraße bis zur Einmündung auf Höhe Erdbeersee an der Landkreisgrenze Günzburg/ Dillingen gesperrt. Die Umleitung verläuft über Offingen und wird dementsprechend ausgeschildert. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Östlich der Heidenheimer Straße“ bleibt von Süden her über die B16/Lochfelbenstraße und die Heidenheimer Straße möglich. Anlieger und Gewerbetreibende an der B16 werden separat über ihre Zufahrtsmöglichkeiten informiert. In diesem ersten Bauabschnitt wird der alte Fahrbahnbelag abgefräst und erneuert. Gleichzeitig wird die Bundesstraßenbrücke und die seitliche Geh- und Radwegbrücke über die „Hakenbank“ abgebrochen und durch ein neues Bauwerk ersetzt.

Voraussichtlich ab Donnerstag, 12. August, kann der Fahrbahnabschnitt aus Richtung Dillingen kommend bis zur Kreuzung B16/Riedstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Erneuerung der Fahrbahndecke in diesem Abschnitt ist laut Staatlichem Bauamt Krumbach innerhalb von zwei Wochen beendet. Der südlich gelegene Abschnitt bis zur Einmündung Lochfelbenstraße bleibt weiterhin gesperrt.

Sperrung der B16 bei Günzburg: Auch Radler sind betroffen

Für den zweiten Bauabschnitt wird dann ab Donnerstag, 12. August, zusätzlich der Streckenabschnitt vom Kreisverkehr an der Einmündung Siemensstraße in Günzburg bis zur Einmündung Lochfelbenstraße gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger zum Auweg wird weiterhin ermöglicht. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet ist dann nur über die Riedstraße und die Heidenheimer Straße möglich. Es werden die Brücken über die Flutmulde abgebrochen und erneuert. Zudem erhält der Streckenabschnitt in diesem Bereich einen neuen Fahrbahnbelag und die Einmündung Lochfelbenstraße wird verkehrssicher umgestaltet. Die Stadtwerke Günzburg nutzen zudem die Vollsperrung, um Versorgungsleitungen im Bereich Auweg unter der B16 zu verlegen.

Der gesamte Streckenabschnitt wird voraussichtlich ab Freitag, 24. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Maßnahme sowie die Umleitungsstrecken sind laut Auskunft des Staatlichen Bauamts auf laufende und anstehende verkehrsbeeinträchtigende Arbeiten im Bereich Günzburg abgestimmt.

Der Radweg entlang der Bundesstraße ist seit 26. Juli bis voraussichtlich Freitag, 1. Oktober, abschnittweise gesperrt. Die Umleitungsstrecke für Radfahrer und Fußgänger ist ausgeschildert. Sie führt über das südliche Donauried und den Donauradwanderweg nach Günzburg. (mili, AZ)