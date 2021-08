Günzburg

vor 12 Min.

Baumbesetzer und Günzburgs OB Jauernig wollen im Gespräch bleiben

Baumbesetzung in Günzburg nahe der DAV-Kletterwand zwischen Forum am Hofgarten und Sparkassen-Gebäude: Nach dieser Aktion gab es nun ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister.

Plus Nach einer spektakulären Aktion in Günzburg haben sich der Oberbürgermeister und Aktivisten getroffen. Jauernig fühlte sich an einen eigenen Protest erinnert.

In ungefähr fünf Metern Höhe hatten junge Leute im Juni eine Palette auf einem Baum in Günzburg angebracht und ein Banner mit der Aufschrift "Baumschutz für unsere Zukunft - jetzt" angebracht. Anlass für die beiden Protestierenden oben und eine weitere Demonstrantin unten war die Befürchtung, der Günzburger Stadtrat könnte sich mehrheitlich gegen eine Baumschutzverordnung für die Stadt aussprechen. Eine der Beteiligten war Sina Dippel, die sich im Nachgang mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig getroffen hat, um über die Aktion zu sprechen.

