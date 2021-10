Baustelle: Die Ulmer Straße in Günzburg wird mehrere Tage gesperrt

Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten an der Kreuzung Ulmer Straße/Weißenhorner Straße abgeschlossen sein. In Kürze gibt es eine mehrtägige Vollsperrung.

Seit dreieinhalb Monaten wird an der Kreuzung Weißenhorner Straße/Ulmer Straße gearbeitet. Vor allem zu Beginn der Maßnahme Mitte Juli waren Anwohner und Pendelnde gleichermaßen genervt, doch nachdem der erste Bauabschnitt beendet war, beruhigte sich die Situation zusehends. Zwar sind die Umbaumaßnahmen noch längst nicht beendet, doch es gibt gute Nachrichten: Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Allerdings müssen sich die Menschen in Kürze noch einmal auf eine mehrtägige Vollsperrung einstellen.

Die Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Günzburg, der Stadtwerke und des Staatlichen Bauamts Krumbach umfasst die Sanierung der Fahrbahnen und Gehwege in den drei Kreuzungsästen, die Erneuerung der Ampel, die Anpassung der Fahrbahnmarkierungen, sowie umfangreiche Wasserleitungs- und Kanalarbeiten. Das Vorhaben an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt Günzburg wurde in drei Bauphasen unterteilt. Vom 12. Juli bis Mitte September war der östliche Ast der Ulmer Straße gesperrt. Staus und illegale Abkürzungen des motorisierten Verkehrs über die Hasengasse/Auf dem Gries waren die Folge. Von Mitte September bis Anfang November wurde die Ulmer Straße im westlichen Bereich gesperrt. Diese zweite Bauphase wird in Kürze planmäßig abgeschlossen, sodass ab dem 10. November mit der dritten Bauphase in der Weißenhorner Straße begonnen werden kann.

Die Anwohner und Gewerbetreibenden an der Ulmer Straße in Günzburg brauchen viel Geduld. Foto: Bernhard Weizenegger

Ulmer Straße in Günzburg ist sechs Tage lang voll gesperrt

Dazu müssen, wie mehrfach berichtet, für die abschließende Erneuerung der Fahrbahndecke in der Ulmer Straße ab Donnerstagmorgen, 4. November, kurzzeitig beide Äste der Ulmer Straße bis Dienstagabend, 9. November, voll gesperrt werden. Von Donnerstag bis Samstag wird nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Krumbach die neue Fahrbahndecke eingebaut. Am Montag und Dienstag erfolgen die notwendigen Markierungsarbeiten. Der Durchgangsverkehr wird wie bisher großräumig über Bubesheim und Wasserburg umgeleitet. Die temporäre Fußgängerampel wird für die Zeit der Vollsperrung auf die Straße „Auf dem Gries“ umgesetzt. Während der Vollsperrung der Ulmer Straße ist ein Zugang zu den anliegenden Gewerbebetrieben sowie für Anwohner fußläufig möglich. Die betroffenen Anlieger werden per Wurfzettel über den genauen Ablauf der dreitägigen Asphaltarbeiten informiert.

Ab dem 10. November wird in einem neuen Bauabschnitt die Weißenhorner Straße erneuert. Foto: Bernhard Weizenegger

Anschließend folgt die dritte und letzte Bauphase in der Weißenhorner Straße. Für diesen Bauabschnitt wird die Fußgängerampel an der Ulmer Straße auf Höhe der Bushaltestelle aufgestellt. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres, voraussichtlich bis zum 17. Dezember, abgeschlossen sein. Die Bau- und Sperrzeiten der einzelnen Äste resultierten aus der Bündelung der Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn und der Erneuerung der Ampelanlage mit den erforderlichen Arbeiten der Stadtwerke an den Wasserleitungen sowie den städtischen Arbeiten an den Gehwegen und der Fahrbahn der westlichen Ulmer Straße. Die Zusammenlegung dieser Arbeiten bedinge zwar dieses Jahr eine längere Bauzeit, sichere allerdings über Jahre hinweg die vorhandene Infrastruktur, erklärte Henrik Vosdellen, der Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Krumbach ist, bereits zu Beginn der Arbeiten. (mili, AZ)

