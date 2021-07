Baustelle Ulmer Straße: Die Suche nach dem schnellsten Weg durch Günzburg

Plus Die Baustelle an der Ulmer Straße lässt viele Autofahrerinnen und Autofahrer verzweifeln. Welche Umfahrung ist die schnellste - und dazu noch legal?

Zum Teil heftige Reaktionen löst die Baustelle Ulmer Straße in Günzburg aus. Knapp drei Wochen wird im Bereich der stark befahrenen Kreuzung Ulmer Straße/Weißenhorner Straße schon gearbeitet, ein Verkehrschaos ist die Folge. Viele Günzburgerinnen und Günzburger fragen sich, wie sie am schnellsten von A nach B kämen - und nutzen dabei legale, aber auch illegale Wege.