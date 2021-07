Günzburg

vor 21 Min.

Baustelle Ulmer Straße in Günzburg: Das Warten auf zwei Fußgängerampeln

Plus Teile der Ulmer Straße in Günzburg sind seit dieser Woche für den Verkehr gesperrt. Doch wo hält der Stadtbus und wann kommen Bedarfsampeln?

Von Michael Lindner

Der Ärger ist für alle Betroffenen groß - egal ob Anwohner, Fußgänger, Radfahrer, Pendler oder Geschäftsinhaber. Die monatelange Sperrung der Kreuzung Ulmer Straße/Weißenhorner Straße bringt die ohnehin angespannte Verkehrslage in Günzburg an ihre Grenzen - und darüber hinaus. Die Stadt Günzburg hat in Absprache mit dem Staatlichen Bauamt in Krumbach Verbesserungen angekündigt.

