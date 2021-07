Bei Privatfeier in Günzburger Disco fliegen plötzlich die Fäuste

Die Polizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen wegen mehrfacher Körperverletzung. Das gestaltet sich nicht ganz einfach.

Es war einer friedliche private Veranstaltung in der Günzburger Disco Puls an der A8, als es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu mehreren handgreiflichen Auseinandersetzungen kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei schlug ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger zuerst einen 36-Jährigen und kurz darauf einen unbeteiligten 26-Jährigen.

Im Anschluss wollte der vermeintliche Schläger flüchten, wurde jedoch von einem 33-Jährigen festgehalten. Auch dieser Mann wurde daraufhin von dem 23-jährigen Tatverdächtigen mit der Faust geschlagen. Die Geschädigten wurden zum Teil leicht verletzt.

Den 23-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an - vornehmlich deshalb, weil die meisten der Beteiligten erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten. Sie sollen vernommen werden, wenn sie wieder nüchtern sind. (AZ)