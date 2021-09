Bei Verkehrsunfällen in Günzburg entsteht hoher Sachschaden

Bei zwei Verkehrsunfällen in Günzburg am Donnerstag und Freitag entstand hoher Sachschaden.

Beim ersten Unfall am Freitagmorgen bog in Günzburg ein 26-Jähriger mit seinem Auto von der Straße Donauried nach links auf die Bundesstraße 16 ein. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße herannahenden Wagens, der von einem 51-Jährigen gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstand. Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg. Eine 69-Jährige stieß mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei nach Polizeiangaben einen hinter ihr befindlichen Wagen, der von einer 24-Jährigen gefahren wurde. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 2500 Euro. (AZ)