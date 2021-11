Beim Abbiegen kracht es in Günzburg

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall in Günzburg an der Kreuzung Ulmer Straße/Heidenheimer Straße beobachtet haben.

Am Freitag gegen 14.15 Uhr fuhr eine 74-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW die Ulmer Straße in Günzburg in Richtung Leipheim entlang. An der Kreuzung Ulmer Straße zur Heidenheimer Straße bog ein weißer Wagen auf die Ulmer Straße, ebenfalls in Richtung Leipheim, ein. Die Fahrerin des BMWs nahm ein Geräusch wahr und stellte laut Polizei danach fest, dass an ihrem BMW ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden ist.

Dieser muss nach Angaben der Polizei bei dem Abbiegevorgang des weißen Autos entstanden sein. Am Steuer des weißen Fahrzeugs saß eine Frau mit kurzen blonden Haaren. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zur Verursacherin geben können, sollen sich mit der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)