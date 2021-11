Betrüger kassieren Tausende Euro und liefern Lkw nicht nach Günzburg

Der eine kauft eine Sattelzugmaschine, der andere eine Kaffeemaschine. Beide zahlen Geld und bekommen keine Ware.

Ein 54-Jähriger aus Günzburg kaufte über eine Internetverkaufsplattform für Fahrzeuge eine Sattelzugmaschine. Ohne, dass er diese tatsächlich gesehen hatte, überwies er laut Polizei den Kaufpreis von mehreren Tausend Euro an den angeblichen Verkäufer. Zur Übergabe der Sattelzugmaschine an den Käufer kam es bisher jedoch nicht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verkauf der Sattelzugmaschine um ein betrügerisches Angebot handelte.

Zwei Männer aus dem Kreis Günzburg sind einem Fake-Shop aufgesessen

Ein weiterer Betrug ereignete sich in Leipheim. Dort bestellte ein Mann in einem Online-Shop eine Kaffeemaschine und überwies den Kaufpreis in der Höhe von mehr als 200 Euro. Die Kaffeemaschine wurde ihm jedoch nicht geliefert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass dieser Online-Shop tatsächlich nicht existent ist, sondern es sich um einen sogenannten Fake-Shop handelt. (AZ)