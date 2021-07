Betrüger prellt Lastwagen-Käufer aus Günzburg um 15.000 Euro

Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg wollte ein Schnäppchen machen. Zur Übergabe des gekauften Lastwagens kam der Verkäufer aber nicht.

Ein 58-Jähriger fand in einem Internetportal einen günstigen Lastwagen, der zum Kauf angeboten wurde. Er musste eine Anzahlung in Höhe von 15.000 Euro auf dem Konto des Verkäufers hinterlegen. Es wurde vereinbart, dass die Restsumme bei Übergabe des Lastwagens in bar zu zahlen wäre. Zu diesem Treffen kam der unbekannte Täter allerdings nicht. Es stellte sich heraus, dass die Verkaufsanzeige fingiert war und das Foto des Fahrzeugs aus einer anderen Annonce kopiert worden war. Die Spur führt zu einer Firma, die ihren Sitz in der Niederlande hat. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)