Betrunkener bedroht Bewohner einer Monteursunterkunft in Günzburg

Der Mann hatte sich unberechtigt auf dem Gelände des Prinz-Eugen-Parks in Günzburg aufgehalten.

Der Polizei Günzburg ist am Freitag gegen 12.30 Uhr ein alkoholisierter Mann gemeldet worden, der sich unberechtigt in einer Monteursunterkunft auf dem Gelände des Prinz-Eugen-Parks in Günzburg aufhielt.

Der 30-Jährige kam zunächst dem durch die Polizeistreife erteilten Platzverweis nach, wurde jedoch im Laufe des Nachmittags erneut auffällig und bedrohte andere Bewohner der Unterkunft. Daraufhin wurde der Mann laut Polizei in eine Klinik eingewiesen. (AZ)

