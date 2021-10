Bettler stehlen im Restaurant teures Mobiltelefon

Der Betreiber eines Lokals in Günzburg bereitet zwei Bettlern ein Essen zu. Später fehlt sein Mobiltelefon im Wert von 1200 Euro.

Zwei augenscheinlich osteuropäische Bettler haben am Freitag ein Lokal am Marktplatz in Günzburg betreten und dort nach Essen gefragt. Wie die Polizei mitteilt, bereitete ihnen der Betreiber des Lokals eine Mahlzeit zu. Als die zwei Unbekannten das Lokal wieder verlassen hatten, stellte der Betreiber des Restaurants fest, dass sein Mobiltelefon im Wert von 1200 Euro entwendet worden war.

Diebstahl: Polizei sucht Zeugen

Da die beiden Bettler zu diesem Zeitpunkt die einzigen Gäste im Lokal waren und das Telefon unbeaufsichtigt neben der Kasse lag, geht die Polizei davon aus, dass sie das Gerät entwendeten.

Es handelte sich um eine männliche und eine weibliche Person im Alter von 45 bis 50 Jahren. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 erbeten. (AZ)