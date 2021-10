Bildungswerk der Wirtschaft zeichnet Günzburger Mittelschule aus

Warum die Maria-Theresia-Schule in Günzburg als eine von 42 Schulen in Bayern heuer das Berufswahl-Siegel erhalten hat.

„Was willst du werden?“ Eine wichtige Frage, und für junge Menschen hängt viel davon ab, dass sie darauf eine gute Antwort finden: Die Berufswahl bestimmt, wie ihr Alltag aussehen wird und welche Chancen sich ihnen bieten. Darum unterstützt die Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg ihre Schülerinnen und Schüler mit Berufspraktika, Berufsorientierungsmaßnahmen wie Potenzialanalysen und Werkstatttagen sowie mit wöchentlichen Gesprächsangeboten bei der Entscheidungsfindung. Am Mittwochnachmittag hat sie dafür die Auszeichnung der Initiative Berufswahl-Siegel bekommen – als eine von 42 Schulen in Bayern in diesem Jahr.

„Wer während der Schulzeit in verschiedenste Berufsfelder hineinschnuppern kann, hat die besten Chancen, den richtigen Beruf für sich zu finden. Das ist nicht nur für die einzelnen Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft von größter Bedeutung“, erläuterte Stefanie Hilligweg, Leiterin Berufswahl-Siegel im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw), dem Träger der Initiative im Freistaat. „Darum würdigt das Berufswahl-Siegel nicht nur den besonderen Einsatz bayerischer Schulen für die Berufsorientierung. Es fördert dieses Engagement auch mit einem Programm zur weiteren Verbesserung der Angebote und zur Unterstützung der Lehrkräfte.“

Zweite Würdigung der Maria-Theresia-Mittelschule

Aktuell tragen 128 Schulen in Bayern das Siegel. Im Jahr 2021 hat die Jury aus Lehrerkräften sowie Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen und Beratungsorganisationen 42 niederbayerischen, schwäbischen und unterfränkischen Schulen das Siegel verliehen. 24 davon haben es zum zweiten Mal erhalten und zwei sogar schon zum dritten Mal. Das bedeutet, dass sie die Anforderungen seit mehr als sechs Jahren erfüllen. Für die Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg ist es die zweite Würdigung.

An der Schule werden ab der siebten Jahrgangsstufe wiederkehrende Betriebsbesichtigungen in Unternehmen angeboten. Mitarbeitende von Firmen stellen verschiedene Ausbildungsberufe in der Schule vor. „Dabei arbeiten wir eng mit den Firmen Günzburger Steigtechnik, Wanzl, Alko, Elektro Strehle und vielen weiteren zusammen“, berichtete Schulleiter Ralf Klügl. „Außerdem veranstalten wir regelmäßig einen Azubi-Tag mit verschiedenen Firmen und weiterführenden Schulen“, ergänzte Stellvertreterin Simone Kittner-Staib. Schulintern können die Schülerinnen und Schüler wöchentlich Gespräche mit Ausbildungsakquisiteur Florian Wagner, Berufsberater Michel Patzig und Jugendsozialarbeiterin Stefanie Lecheler wahrnehmen.

Gemeinsame Projekte mit Handwerkern vor Ort

Im Rahmen der Förderung von „Praxis an Mittelschulen“ realisiert die Schule gemeinsame Projekte mit ortsansässigen Handwerkern. Dabei wurden zum Beispiel in Kooperation mit einem Malerbetrieb Klassenräume farblich neu gestaltet. Mit dem Berufsbildungswerk Dürrlauingen wurde ein Pizzaofen in der Schule gemauert. Und aktuell wurden mit der Schreinerei von Pro Arbeit großformatige Sitzmöbel aus Holz für den Pausenhof hergestellt. „Den Jugendlichen ist klar, wie wichtig das Thema Berufsorientierung für ihre persönliche Zukunft ist. Außerdem bieten diese Aktionen eine spannende Abwechslung zum Unterrichtsalltag“, sagt Schulleiter Klügl.

„Durch die Jury bekommt jede Schule detailliertes Feedback für ihre Berufsorientierungsangebote“, erklärte Barbara Keppeler, Schulamtsdirektorin im Schulamtsbezirk Günzburg, eine von über 110 aktiven Jurorinnen und Juroren. „Dabei betrachten wir die Schule immer als Gesamtsystem. Denn Berufsorientierung ist eine übergreifende Aufgabe und braucht alle Angehörigen der Schulgemeinschaft." Keppeler zählt Schulleitung, Lehrkräfte und Schülerinnen beziehungsweise Schüler genauso dazu wie Eltern und externe Partner, zum Beispiel Unternehmen. "Mit dieser umfassenden Unterstützung können die Schülerinnen und Schüler am besten herausfinden, was ihnen liegt, was ihnen Spaß macht – und auch, was nichts für sie ist.“

Kultusminister Piazolo lobt das Engagement der Schulen

„Mit dem Berufswahl-Siegel zeichnen wir Schulen aus, die bei der beruflichen Orientierung besonders engagiert und innovativ vorgehen“, so der bayerische Kultusminister Michael Piazolo anlässlich der Verleihung. „Sie verschaffen ihren Schülerinnen und Schülern zusätzlichen Rückenwind auf ihrem individuellen Weg. Und sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der beruflichen Orientierung vor Ort. " Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die die Auszeichnung fördert, betont: „Für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Bayern kommt es darauf an, dass sich junge Menschen frühzeitig beruflich orientieren, ihre Talente entdecken und wissen, mit welchen Berufen sie auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Damit das gelingt und Schülerinnen und Schüler die richtigen Weichen für ihre berufliche Laufbahn stellen können, braucht es ein hohes Engagement der Schulen."

Das Berufswahl-Siegel in Bayern ist ein Projekt des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. Es ist 2016/17 in Niederbayern gestartet, 2017/18 folgte Schwaben und 2020/21 Unterfranken. Langfristig will die Initiative Schulen in allen bayerischen Regierungsbezirken dabei unterstützen, Schülerinnen und Schülern eine ausgezeichnete Berufsorientierung zu bieten. So soll die Qualität der Berufsorientierung an den Schulen dauerhaft gesichert werden und immer weiter steigen. (AZ)