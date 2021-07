Bäckereien Hurler und Zinner wollen Hochwasseropfern mit "Flutbrot" helfen

Die Bäckereien im Günzburger Stadtteil Leinheim und in Burgau spenden einen Teilerlös des Brots an die Fluthilfe. Auch betroffene Kollegen werden unterstützt.

Zwei Bäckereien aus dem Landkreis Günzburg haben sich zusammengetan, nach dem Motto "Handeln statt Reden", und eine Aktion gestartet, um den Flutopfern in Deutschland zu helfen.

Das Flutbrot, das die beiden Handwerksbäckereien von Jörg Hurler im Günzburger Stadtteil Leinheim und Justus Zinner in Burgau nach unterschiedlichen Rezepten backen, wird ohne "Schnickschnack" mit natürlichen Zutaten und ohne Fertigmischungen mit reinem Natursauerteig hergestellt und passt zu jeder Gelegenheit. Hier ein Qualitätsprodukt anzubieten ist den beiden Bäckermeistern ein großes Anliegen.

Es soll einen kleinen Beitrag zur Linderung des Leids in den betroffenen Gebieten in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz leisten. Für jedes verkaufte Brot wird ein Euro vom Preis in Höhe von 2,70 Euro für die Fluthilfe zur Verfügung gestellt.

Auch Bäckereien in den Flutgebieten soll geholfen werden

Der Erlös wird gesplittet, um zum Teil auch den betroffenen Bäckereien in diesen Regionen zu helfen, was der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks organisiert hat. Obendrauf werden beide Bäckereien den "erbackenen" Betrag aufrunden, teilen sie mit. Die Aktion ist zunächst geplant bis zum Betriebsurlaub, der bei Hurler sowie Zinner am 1. August beginnt.

Die Option einer Verlängerung hielten sie sich aber offen, betonen Justus Zinner und Jörg Hurler. Die Spendenboxen, die an den Kassen platziert sind, können natürlich auch ohne Brotkauf "gefüttert" werden. (AZ)